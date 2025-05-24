Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitinge katıldı

Perinçek Yunanistan'da düzenlenen tatbikata 18 NATO ülkesinin katıldığını ancak bu ülkeler arasında Türkiye'nin yer almadığını belirtti.

Perinçek, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarih boyunca Türkiye'nin kahramanlık mevzisi olduğunu söyledi.

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