Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitinge katıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitinge katıldı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitinge katıldı.
Eski Cami önünde bir araya gelen partililer, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.
Perinçek, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarih boyunca Türkiye'nin kahramanlık mevzisi olduğunu söyledi.
Kahraman insanların yaşadığı Edirne'den Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine baktıklarını belirten Perinçek, "Dedeağaç'ta Amerikan tankları görüyoruz. Amerika'nın ayakları dibine bayraklarını seren Yunan tanklarını, İsrail bayraklarını görüyoruz. Yunan basını dün yayınladı, Yunan basınındaki fotoğraflarla size bilgi veriyorum." dedi.
Perinçek Yunanistan'da düzenlenen tatbikata 18 NATO ülkesinin katıldığını ancak bu ülkeler arasında Türkiye'nin yer almadığını belirtti.
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