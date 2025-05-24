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        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitinge katıldı

        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitinge katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:12
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        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitinge katıldı
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        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Edirne'de partisince düzenlenen mitinge katıldı.

        Eski Cami önünde bir araya gelen partililer, Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

        Perinçek, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarih boyunca Türkiye'nin kahramanlık mevzisi olduğunu söyledi.

        Kahraman insanların yaşadığı Edirne'den Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine baktıklarını belirten Perinçek, "Dedeağaç'ta Amerikan tankları görüyoruz. Amerika'nın ayakları dibine bayraklarını seren Yunan tanklarını, İsrail bayraklarını görüyoruz. Yunan basını dün yayınladı, Yunan basınındaki fotoğraflarla size bilgi veriyorum." dedi.

        Perinçek Yunanistan'da düzenlenen tatbikata 18 NATO ülkesinin katıldığını ancak bu ülkeler arasında Türkiye'nin yer almadığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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