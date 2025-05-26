Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası"nda öğrencilerin topladığı güller, Osmanlı reçetesine göre reçel yapılacak

        "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası"nda öğrencilerin topladığı güller, Osmanlı reçetesine göre reçel yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti.

        Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirilen gülleri topladı.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

        Edirne ve Türkiye'nin gastronomik zenginliğini en iyi şekilde anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Soytürk, yemek atölyeleri, tadım ve sunum programlarının sürdürüldüğünü dile getirdi.

        Öğrencilerle gül hasadı yaptıklarını belirten Soytürk, şunları kaydetti:

        "Edirne, zengin ve bereketli topraklara sahip. Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin suladığı topraklarda Edirne gülü bahçelerimiz var. Edirne, Osmanlıya yüz yıla yakın payitahtlık yapmış bir şehir. Edirne Sarayı'nın bahçesinde pek çok endemik bitki yetiştirilip lezzetli yemekler yapılıyordu. Has Bahçe'de yetiştirilen güllerden Edirne gülünü toplayıp öğrencilerle şef Hasan Çetin'in koordinasyonunda gül reçeli yapılacak. Tarihteki aynı reçeteyi uygulayacağız."

        Şef Hasan Çetin de Edirne Sarayı'nda gülün pek çok yemekte kullanıldığını söyledi.

        Sarayda 12 ay üretim yapılan reçelhanenin bulunduğunu belirten Çetin, "O dönem tatlılarının önemli bölümünü gül ve benzeri bitkilerden yapılan reçeller oluşturuyordu." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 'fuhuş' operasyonu; 10 gözaltı
        Edirne'de 'fuhuş' operasyonu; 10 gözaltı
        EDAK, akredite arama kurtarma derneği oldu
        EDAK, akredite arama kurtarma derneği oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de geleceğin şeflerini yetiştirip bölgenin mutfak kültürünü tanıtaca...
        Edirne'de geleceğin şeflerini yetiştirip bölgenin mutfak kültürünü tanıtaca...
        Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı