Edirne'de polis ekipleri asayiş, trafik ve yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik denetim yaptı

Alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücü hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem başlatıldı.

Denetimlerde, 2 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınırken, 2 kişiye belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi.

Denetime İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik ile Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla İstasyon Mahallesi İriş Sokak'ta denetim yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.