Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası"nda sıfır atık temalı yemek tadımı programı gerçekleştirildi

Etkinliğe, Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ünal Geçgel, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Aşçılık Programı öğretim elemanları ve öğrencilerinin sıfır atık temasıyla hazırladığı yerel lezzetler, katılımcılar tarafından beğeniyle tüketildi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜ Arda Meslek Yüksekokulu ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde okul bahçesinde düzenlenen "Edirne Mutfağından Atıksız Bir Seçki" etkinliğinde kent mutfağının yöresel lezzetleri ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.