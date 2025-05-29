Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de jandarmadan kaçmaya çalışan 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 08:55 Güncelleme: 29.05.2025 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de jandarmadan kaçmaya çalışan 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlımüsellim köyü yakınlarında iki aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araçların sürücüleri kaçmaya başladı.

        Ekiplerce bir süre takip edilen araçlar durduruldu. Araçlardan inerek yaya olarak kaçan sürücülerden E.G. (17) kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

        Araçlarda yakalanan 13 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G'ye ev hapsi cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Edirne'de Çevre Haftası kutlamaları başladı
        Edirne'de Çevre Haftası kutlamaları başladı
        Edirne'de "Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz" Buluşmaları sürüyor
        Edirne'de "Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz" Buluşmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de polis ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi
        Edirne'de polis ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Vali Sezer: Gurbetçi vatandaşlarımızın giriş ve çıkış sürelerini azaltmaya...
        Vali Sezer: Gurbetçi vatandaşlarımızın giriş ve çıkış sürelerini azaltmaya...