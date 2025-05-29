Edirne'de jandarmadan kaçmaya çalışan 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlımüsellim köyü yakınlarında iki aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araçların sürücüleri kaçmaya başladı.
Ekiplerce bir süre takip edilen araçlar durduruldu. Araçlardan inerek yaya olarak kaçan sürücülerden E.G. (17) kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.
Araçlarda yakalanan 13 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G'ye ev hapsi cezası verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.