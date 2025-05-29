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        Edirne'de "Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz" Buluşmaları sürüyor

        –Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan mahalle ziyaretleri yoğun katılımla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:08
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        Edirne'de "Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz" Buluşmaları sürüyor
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        –Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan mahalle ziyaretleri yoğun katılımla devam ediyor.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Harun Tohumcu’nun "Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz" temasıyla başlattığı buluşmalar, "Bana Gel Bir Çay İçimi, Ben Çay Dökeyim Sende İçini" Projesi kapsamında mahalle mahalle sürdürülüyor.

        Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Müdür Yardımcısı Selen Erden, Aile Destek Personelleri Birce Uca, Enes Yeter, Gamze Çapkın, Fatma Acar, Aynur Döndalaş, Sedef Sedesçi ve İlayda Çelikten'in katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıldı.

        Ziyaretlerde sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapılarak vatandaşların soruları yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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