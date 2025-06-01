Edirne'de hijyen kurallarına uymayan işletmeye ceza kesildi

Denetim kapsamında çeşitli gıda ürünlerinden numuneler alınarak analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvar müdürlüklerine gönderildi.

Denetimde hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerine idari para cezası kesildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri Talatpaşa Mahallesi'nde açılan yöresel ürünler satış alanında denetim gerçekleştirdi.

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