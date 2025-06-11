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        Edirne'de çiftçilere römorklarda reflektör kullanılması uyarısı yapıldı

        Edirne İl Genel Meclisi'nin haziran ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:28
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        Edirne'de çiftçilere römorklarda reflektör kullanılması uyarısı yapıldı
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        Edirne İl Genel Meclisi'nin haziran ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Meclis salonundaki toplantıda gündem maddeleri ve komisyon raporları görüşüldü.

        Gündem dışı söz alan CHP Havsa İl Genel Meclis Üyesi Tunay Aslan, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte trafik güvenliğine dikkat çekti.

        Aslan, traktör römorklarında reflektör kullanılmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Edirne'de bu aylarda traktörler yoğun şekilde yollarda oluyor. Reflektör takılmadan trafiğe çıkılırsa, kötü sonuçlar doğabiliyor" dedi.

        Kardeşini bir trafik kazasında kaybettiğini anımsatan Aslan, "Ben 2021 yılında kardeşim İsmail Aslan'ı, Sazlıdere mevkisinde reflektörü olmayan bir römorka çarptığı kazada kaybettim. Bu reflektörlerin maliyeti sadece 300 lira. Herkes römorkuna taksın, bu basit ama etkili tedbirle canlar yanmasın" diye konuştu.

        Öte yandan, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü İsmail Aslan’ın (48), 30 Haziran 2021'de Sazlıdere köyü kavşağında buğday yüklü bir traktörle çarpışan otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybettiği biliniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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