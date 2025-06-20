Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Geçkinli köyünde hasat edilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Süloğlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarlalara ve iş yerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında buğday ekili 30 dekarlık alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.