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        Edirneli sporcular Vali Yardımcısı Subaşı'nı ziyaret etti

        Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'na katılan Edirneli sporcular Edirne Vali Yardımcısı ve Vakıf Başkan Vekili Turgut Subaşı'nı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:18
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        Edirneli sporcular Vali Yardımcısı Subaşı'nı ziyaret etti
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        Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası’na katılan Edirneli sporcular Edirne Vali Yardımcısı ve Vakıf Başkan Vekili Turgut Subaşı’nı makamında ziyaret etti.

        Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da düzenlenen Çocuklar, Yetişkinler, Büyükler ve Masterler Ju Jitsu Şampiyonası’na katılan sporcular Subaşı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Vali Yardımcısı Subaşı da sporcuları tebrik ederek, vakıf olarak her zaman genç sporculara destek olacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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