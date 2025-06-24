Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı kapsamında Meriç ilçesinde eğitim düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Özel Hanife Ağyüz Bakım Merkezi personeline yönelik eğitimde, sosyolog Fatma Acar ile psikologlar Tahir Kuru ve Ayşe Şamlıoğlu, engelli bireylerin hakları, aile ve iletişim ile öfke kontrolü başlıklarında sunum yaptı.

Eğitimlerin süreceği belirtildi.

- Eğitim öğretim yılı değerlendirildi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonu müdürler kurulu toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesi Konferans Salonu'ndaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz başkanlık etti.

Toplantıya kent merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel okulların temsilcileri katıldı.

Eğitim öğretim yılının değerlendirildiği toplantıda, okul ve kurumlarda yaz döneminde planlanan çalışmalar görüşüldü.