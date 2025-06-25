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        Edirne'de rütbe terfi töreni düzenlendi

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden personel için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:02
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        Edirne'de rütbe terfi töreni düzenlendi
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        Edirne Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden personel için tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, emniyet mensupları ve aileleri katıldı.

        Törende, rütbe terfi alan 41 emniyet personeline yeni rütbeleri takıldı.

        Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının vatan ve millet sevgisiyle görev yaptığını belirterek, "Konu vatan ve millet olduğunda canını hiçe sayan, bu uğurda şehit ve gazi olan çok sayıda arkadaşımız var. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Sezer, terfi eden emniyet mensuplarına yeni görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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