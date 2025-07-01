Edirne'de çiftçi ve tüccarlara ürün satışı "teknolojik sistemle" sunuluyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası (ETB) salon satışlarıyla çiftçi ve tüccarlara ürün satışının "teknolojik sistemle" sunulduğunu belirtti.

Sezer, ETB'de çiftçilerin ürünlerini satışa sunduğu salon satışlarını izledi. Tüccarlar ve üreticilerle sohbet eden Sezer, bereketli bir sezon diledi.

Vali Sezer, gazetecilere, ETB'nin teknolojik yazılımlarla ürün satışında çiftçilere destek olduğunu söyledi.

Salon satışlarının bölgenin hububat ve yağlı tohum fiyatlarını belirlemede etkili olduğunu belirten Sezer, "Burada çiftçilerimiz ekti, biçti, şimdi de ürünlerini pazarlıyor. Canlı ekranda gelen hububatların, kalitesine, yağ oranına, nemine göre hiç kimsenin müdahalesi olmadan tamamen teknolojik imkanlarla alınan örneklerle alıcıların önüne sunularak fiyatlandırılması yapılıyor." dedi.

- "Çiftçimizin yüzü gülüyor"

Üreticilerin ve tüccarların salon satışlarından memnun olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"İlimizde yaklaşık 1 milyon 445 bin dekar alanda buğday ekimi var. Bunun da yüzde 70'inin hasadı yapılmış durumda. Bu sene dönümüne ortalama 500 kilogram verim elde ettik. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Fiyatlar da çiftçimizin beklentileri doğrultusunda devam ediyor. Bereketli olsun diyoruz. Burada hem buğday hem arpa hem yağlı tohumlar dediğimiz kanola ve sonrasında ayçiçeğinin de satışları yapılacak. Çok şeffaf, çok modern, altında çok iyi yazılımın çalıştığı, çiftçiyle alıcının birbirini görmediği, tamamen sayılar ve rakamlar üzerinden fiyatlandığı kaliteli bir sistem. Böyle bir sistemden dolayı il olarak gurur duyuyoruz. Çiftçilerimiz de çok memnun."