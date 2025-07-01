Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kırkpınar'da esnaf ve vatandaşlar için gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu sene Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alanda ve stadyumda bazı değişikliklerin yapılarak esnaf için gastronomi ve çarşı alanları oluşturduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar'da esnaf ve vatandaşlar için gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu sene Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alanda ve stadyumda bazı değişikliklerin yapılarak esnaf için gastronomi ve çarşı alanları oluşturduklarını belirtti.

        Akın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında, bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hazırlıklarının hemen hemen tamamlandığını belirtti.

        Kırkpınar'ın çok büyük bir organizasyon olduğunu anlatan Akın, böylesine büyük bir organizasyonun kentin tanıtımına da önemli katkılar sağladığını vurguladı.

        Bu sene güzel ve titiz bir çalışmayla Kırkpınar'a hazırlandıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "Kırkpınar çok büyük bir organizasyon. Kentin tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çok güzel ve titiz bir çalışma yürüttük. Alanda ve stadyumda bazı değişiklikler yapıldı. Gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu. Çok kıymetli esnafımız, burada hizmet verecek. Diğer taraftan tarım fuarı da olacak. Dün itibariyle konserlerimiz başladı. Tüm Edirneli hemşerilerimizi bu konserlere davet ediyorum."

        Akın, son 2 yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in bu yıl altın kemerin ebedi sahibi olma şansının, başpehlivanlık güreşlerinin kıran kırana ve çok heyecanlı geçmesini sağlayacağını dile getirdi.

        "Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak

        Benzer Haberler

        Edirne İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı
        Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı
        Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı
        Edirne'de çiftçi ve tüccarlara ürün satışı "teknolojik sistemle" sunuluyor
        Edirne'de çiftçi ve tüccarlara ürün satışı "teknolojik sistemle" sunuluyor
        Diyanet-Sen Edirne Şubesi Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan...
        Diyanet-Sen Edirne Şubesi Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan...
        GÜNCELLEME - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        Gurbetçiler, Kapıkule'de yöresel lezzetlerle karşılandı
        Gurbetçiler, Kapıkule'de yöresel lezzetlerle karşılandı