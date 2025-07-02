Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday hasadı esnasında biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday hasadı esnasında biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Hamzabeyli köyü yakınlarındaki bir tarlada hasat yapan biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dekar orman arazisi zarar gördü, biçerdöver de hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
        Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
        Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile...
        Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile...
        Edirne Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Edirne Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Kırkpınar'da esnaf ve vatandaşlar için gastronomi ve çarşı alanları oluştur...
        Kırkpınar'da esnaf ve vatandaşlar için gastronomi ve çarşı alanları oluştur...
        Edirne İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı