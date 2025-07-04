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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Edirne Valiliğini ziyaret etti

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:59
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Edirne Valiliğini ziyaret etti
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu.

        Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı.

        Daha sonra Erbaş, Vali Sezer ile makamında bir süre görüştü.

        Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da yer aldı.

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