Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Edirne Valiliğini ziyaret etti

Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da yer aldı.

Daha sonra Erbaş, Vali Sezer ile makamında bir süre görüştü.

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