Kırkpınar'da "altın kemer" sürekli sahibini yine bulamadı

SALİH BARAN - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en önemli simgelerinden olan ve yalnızca üç yıl üst üste başpehlivanlık kazanan güreşçilere daimi olarak verilen altın kemer bu yıl da sahibini bulamadı.

Sürekli sahibi olmaya en yakın aday Yusuf Can Zeybek'in seriyi devam ettirememesi nedeniyle altın kemer yeniden belediyenin kasasına dönecek.

Altın kemer uygulaması Edirne Belediyesi tarafından 1960 yılında resmi olarak başlatıldı. Kurala göre altın kemer, başpehlivan olana bir yıllığına geçici olarak veriliyor. Kırkpınar başpehlivanı, emanetçisi olduğu altın kemeri 1 yıl süresince takıp, bir sonraki sene iade ediyor. Üç yıl üst üste fire vermeden Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan ise altın kemerin daimi sahibi oluyor.

Deri kısımları ve aparatlarıyla yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında olan ve 22 ayar 480 gram altından imal edilen altın kemeri ilk kuşanan başpehlivan, 1960 yılında İbrahim Karabacak oldu. Uygulamanın başlaması nedeniyle ilk kuşanan Karabacak olsa da serisi bulunmadığı için kemeri daha sonra iade etti.

Daha sonraki yıllarda seriyi tamamlayan Ordulu Mustafa Bük (1966-1967-1968), Karamürselli Aydın Demir (1976-1977-1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-1983-1984) birer kez altın kemerin sahibi olurken, Karamürselli Ahmet Taşçı bu başarıyı iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil seriyi tamamlayamadı Son yıllardaki serilere bakıldığında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2007 ve 2008 yılları başpehlivanı Recep Kara, altın kemer sahipliğine çok yaklaşmasına rağmen, üçüncü senesinde Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilmesiyle bu hedefine ulaşamadı. 2009 ve 2010 yıllarının başpehlivanı, "altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil de 2011'de altın kemerin ebedi sahibi olmak için er meydanına çıktı. Mehmet Yeşil Yeşil, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Fatih Atlı'ya ikinci tur güreşlerinde yenilerek altın kemerin sürekli sahibi olma şansını kullanamadı.

- Ali Gürbüz doping nedeniyle iade etti, ardından seriyi bitiremedi Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 şampiyonluk serisini tamamlamasına karşın, son senesinde doping testini geçemeyince, kemeri iade etmek zorunda kaldı. Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, 2013 yılında da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık ünvanını kazandı. Babası Recep Gürbüz'ün 1988'de Kırkpınar Başpehlivanı olarak bir yıllığına Antalya'ya getirdiği altın kemerin daimi sahibi olmayı hak eden Ali Gürbüz, verdiği numunelerde doping çıkması nedeniyle son başpehlivanlık ünvanını yitirdi ve altın kemeri iade etti. Kovid-19 salgınından dolayı 2020'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılamaması nedeniyle Ali Gürbüz, altın kemer hayalinin bir kez daha uzağında kaldı. 2019 yılının Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz, formda olduğu bu süreçte 2020'nin pas geçilmesinin ardından 2021 yılında yine adını zirveye yazdırdı. Gürbüz, Kırkpınar altın kemerinin sürekli sahibi olma hedefiyle çıktığı 2022 yılı güreşlerine ikinci turda hemşerisi Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek veda etti ve bu hedefini yine yakalayamadı.

- En yakın aday "kurt bakışlı başpehlivandı" Bu yıl güreşen başpehlivanlardan "altın kemer"e ulaşmaya en yakın aday "Kurt bakışlı başpehlivan" Yusuf Can Zeybekti. Oldukça motivasyonu yüksek ve stresini yönetir şekilde görülen Yusuf Can, kemeri Antalya'ya sürekli götürmek üzere güreşlere başlamıştı. İlk iki turu rahat geçen Yusuf Can Zeybek, çeyrek finalde Ali İhsan Batmaz ile eşleşti. Rakibini uzun süre bastırarak bunaltan Yusuf Can, normal sürede Ali İhsan'a üstünlük sağlayamadı. Puanlama bölümünde ise rakibinin boşluğundan yararlanan Ali İhsan Batmaz, paçasını kaptırmasına rağmen kurtularak arkasına geçtiği Yusuf Can'dan puan aldı ve müsabakadan galip ayrıldı. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çeyrek finalde veda eden Yusuf Can Zeybek, üst üste 3. kez şampiyon olarak altın kemerin daimi sahibi olma hayaline ulaşamadı.

Bu sonuçla Yusuf Can'ın altın kemeri yanmış oldu. - Şimdi Orhan Okulu seriyi tamamlama arzusuyla hazırlanacak "Geri vitesi olmayan başpehlivan" Orhan Okulu ise 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluğa ulaştı. Okulu, 2026 ve 2027 yıllarında bu başarısını sürdürürse "ahlı kemer" söylencesini de yıkarak kemerin 30 yıl sonra sürekli sahibi olacak. -"Ahlı kemer" iddiası Güreş otoritelerinin "efsane güreşçi" olarak nitelendirdiği Ahmet Taşçı'nın en son 1997 yılında ebedi sahibi olduğu altın kemer, o tarihten sonra her organizasyonun ardından yeniden Edirne Belediyesinin kasasına döndü. 2001 yılındaki 640. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin üçüncü kez ebedi sahibi olmak için finalde mücadele eden Ahmet Taşçı, Vedat Ergin ile mücadelesini hakem kararlarına kızarak bırakmış, rakibinin elini kaldırarak Ergin'i galip ilan etmişti.