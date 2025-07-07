Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu hedeflerini AA'ya anlattı:

        CİHAN DEMİRCİ - 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 36 yaşındaki Orhan Okulu beşinci kez başpehlivanlığı kazanarak kemerin sürekli sahibi olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu hedeflerini AA'ya anlattı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 36 yaşındaki Orhan Okulu beşinci kez başpehlivanlığı kazanarak kemerin sürekli sahibi olmak istiyor.

        654, 657, 664 Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Okulu, AA muhabirine, 2015 ve 2018'den sonra bu yıl da altın kemeri almanın nasip olduğunu söyledi.

        Kırkpınar'a 6 aylık bir kış sezonu hazırlığından sonra çıktığını belirten Okulu, "Kış sezonunda çok iyi hazırlandık. Haftanın altı günü antrenmanlarımızı yaptık. 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki üç güreşte de final yaptım. İkisinde birinci, birinde ise ikinci oldum. Favori olarak geldim Kırkpınar'a. Burada da altın kemeri tekrar kuşanmak nasip oldum. Çok mutluyum." dedi.

        - "Puanlamadan önce bitirmeyi planladık"

        Okulu, finaldeki rakibi Feyzullah Aktürk'ün minderden geldiğini dile getirdi.

        Avrupa şampiyonu olan Aktürk'ü tebrik eden Okulu, şöyle devam etti:

        "Kırkpınar'da finale kadar o da zorlu maçlar yaptı. Puanlamayla kazandı. Biz de hocamla puanlamadan önce bitirmeyi planladık. Final güreşinde de sırt aşağı yendik. Kırkpınar'da altın kemer kuşandık bundan sonra önümüze bakıp piyasa güreşlerinde başarılı olmak istiyoruz. Lig güreşleri var önümüzde, bu kemerin hakkını vererek güreşeceğiz. Dört Lig güreşimiz kaldı. Çoğunda zirvedeyiz puan sıralamasında. İnşallah dört güreşi de güzel geçirip 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de şampiyon olmak istiyorum."

        - "1998'den beri kemeri üç kez üst üste alan yok"

        Okulu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İbrahim Türkiş'in teşvik için çeyrek finalden sonra puanlamaya kalmadan yenen pehlivan için ödül koyduğunu hatırlattı.

        Çeyrek finalin ardından 8 pehlivan da puanlama dışında sadece kendisinin yeniş yaptığını anlatan Okulu, "Başkanımız ödülü biraz daha yükselterek bizleri mutlu etti. Teşekkür ediyorum başkanıma." ifadelerini kullandı.

        Altın kemerini yakan Yusuf Can Zeybek'e de geçmiş olsun dileklerini ileten Okulu, şunları kaydetti:

        "Kemerin stresi kolay değil. İki yıl aldıktan sonra kemeri üçüncü yıl daha zor olur. Biz tek kemerle bu kadar tecrübeli olduğumuz halde Kırkpınar sahasına girince bir heyecan oluyor. Yusuf'un heyecanını düşünemiyorum. 1998'den beri kemeri üç kez üst üste alan yok. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun 2026 yılında bir kural değişikliğine giderek ayrı ayrı yıllarda da aralıklı da olsa kemeri beş yıl alana kemeri sürekli olarak verecekler. Benim üç yıl oldu. İki defa daha alıp altın kemerin sürekli sahili olmak istiyorum."

        Antalya'daki Yörüklerin yağlı güreşe ilgi gösterdiğini kendisinin de Yörük olduğunu belirten Okulu, kemerin sürekli sahibi olarak Antalya'ya götürmek için çalışacağını aktardı.

        Orhan Okulu, bu yıl aldığı altın kemeri şehitlere ithaf ettiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'a Antalyalı güreşçiler damga vurdu
        Kırkpınar'a Antalyalı güreşçiler damga vurdu
        Kırkpınar'da "altın kemer" sürekli sahibini yine bulamadı
        Kırkpınar'da "altın kemer" sürekli sahibini yine bulamadı
        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak
        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak
        "Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı
        "Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı
        Başpehlivan Orhan Okulu, pehlivan hamamı geleneğini sürdürdü
        Başpehlivan Orhan Okulu, pehlivan hamamı geleneğini sürdürdü
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü