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        Tunca Nehri'nin su seviyesi toplantıda değerlendirildi

        Edirne'de Tunca Nehri'nin su seviyesi değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:55
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        Tunca Nehri'nin su seviyesi toplantıda değerlendirildi
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        Edirne'de Tunca Nehri'nin su seviyesi değerlendirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt başkanlığında Büyükdöllük, Avarız, Değirmenyeni ve Hatip köylerinin muhtarları ile Hatip Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, Tunca Havzası sulama sahasında üreticilerin su sıkıntısı yaşamamaları için alınabilecek önlemler değerlendirildi.

        Üretim sezonunun sorunsuz tamamlanmasını sağlayarak üreticilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Bayazıt, işbirliği içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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