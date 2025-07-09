Tunca Nehri'nin su seviyesi toplantıda değerlendirildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt başkanlığında Büyükdöllük, Avarız, Değirmenyeni ve Hatip köylerinin muhtarları ile Hatip Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

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