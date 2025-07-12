Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

        Dervişoğlu, programına Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmakköy köyünden başladı. Burada çiftçilerle bir araya gelen Dervişoğlu, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

        Türkiye'nin yanlış tarım politikaları yüzünden üretim kabiliyetini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını öne süren Dervişoğlu, her geçen gün çiftçilerin, üreticilerin derdinin arttığını belirtti.

        İlçede esnaf ziyaretinde bulunmasının ardından Edirne il merkezinde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde şehit aileleriyle bir araya gelen Dervişoğlu, şehitlerin manevi huzurunda ve ailelerinin önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

        Dervişoğlu, Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nı da ziyaret ederek, anıtın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu belgesi olduğunu söyledi.

        Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı görüştükten sonra partisinin genişletilmiş il divan kurulu toplantısına katılan Dervişoğlu, il il gezerek partililer ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, yaşadıkları sorunları yerinde dinleyip Meclis'te gündeme getirdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı

        Benzer Haberler

        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız (2)
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız (2)
        Genel Sekreter Ciğerci yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında...
        Genel Sekreter Ciğerci yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında...
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız
        Edirne Emniyetinden tayini çıkan personeller uğurlandı
        Edirne Emniyetinden tayini çıkan personeller uğurlandı
        8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor
        8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor
        Edirne'de ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıld...
        Edirne'de ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıld...