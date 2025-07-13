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        8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor

        Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:14
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        8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor
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        Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda 17 ülkeden 1300 sporcu katılımıyla yapılan şampiyona, taolu, sanda ve light sanda branşlarındaki karşılaşmalarla devam etti.

        Çekişmeli müsabakalar, seyircilerden alkış aldı.

        Şampiyona yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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