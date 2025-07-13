8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda 17 ülkeden 1300 sporcu katılımıyla yapılan şampiyona, taolu, sanda ve light sanda branşlarındaki karşılaşmalarla devam etti.

Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sürüyor.

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