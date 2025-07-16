Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda "Zaferin Adı Türkiye" adıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda 15 Temmuz konulu videolar izlendi.

- "Unutturmamamız lazım ki 3 bin yıllık devlet geleneğimiz devam etsin"

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da ayaklarına vurulmak istenen prangaları kırarak hürriyetinden asla vazgeçemeyeceğini bütün dünyaya haykırdığını söyledi.

15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçse de Türk milletinin tarihindeki dönüm noktası olan o günün unutulmaması gerektiğini belirten Sezer, "Unutturmamamız lazım ki 3 bin yıllık devlet geleneğimiz devam etsin. Millet olma bilincimizi kaybetmeyelim." dedi.

Sezer, Türk milletinin şehitlere ve gazilere olan vefa borcu nedeniyle de 15 Temmuz'u unutmaması gerektiğini dile getirdi.

- "Hürriyetine aşık bir milletiz"

Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmediğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'hürriyetine aşık bir milletiz.' Hürriyetten asla ödün vermeyiz. 'Biz bu kadar şehidi ayaklarımıza prangalar vurulsun' diye vermedik. 'Biz bu kadar şehidi bu kadar gaziyi birileri gelsin bizi kukla devlet gibi bir manda gibi yönetsin' diye vermedik.

Bizler hürriyetine aşık bir millet olarak yaşadık ve evlatlarımıza bırakacağımız en büyük emanet de hürriyetlerine aşık olarak yaşamaları olacaktır. Bu emanete sahip çıkma iradesi, 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesidir."

Sezer, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi iradesine pranga vurmak isteyenlere, bu ümmetin son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar değerli olduğunu göstererek cevap verdiğini belirtti.

Tanklara çıplak elle "dur" diyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya haykırdığını vurgulayan Sezer, şöyle devam etti: