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        Edirne'den kısa kısa

        Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri Ağası Oğuz Erdinç, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:48
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        Edirne'den kısa kısa
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        Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri Ağası Oğuz Erdinç, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı ziyaret etti.

        Ziyarette, yapılacak olan organizasyonun hazırlıkları ve güreşin bölgedeki önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kerman, ziyaret için Erdinç'e teşekkür ederek 12 Eylül'de yapılacak organizasyona tüm vatandaşları davet etti.

        Ziyarette eski Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş ve yağlı güreşler koordinatörü Adem Kara da yer aldı.

        - Yayla sahilinde çıkan yangın söndürüldü

        Keşan ilçesindeki Yayla sahilinde çıkan yangın söndürüldü.

        Yayla sahilindeki yazlıkların bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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