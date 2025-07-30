Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yayla sahilindeki yazlıkların bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ziyarette eski Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş ve yağlı güreşler koordinatörü Adem Kara da yer aldı.

Kerman, ziyaret için Erdinç'e teşekkür ederek 12 Eylül'de yapılacak organizasyona tüm vatandaşları davet etti.

Ziyarette, yapılacak olan organizasyonun hazırlıkları ve güreşin bölgedeki önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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