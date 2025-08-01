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        Edirne'de fare zehri yiyen çocuk tedavi altına alındı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde fare zehri yiyen çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:58 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:58
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        Edirne'de fare zehri yiyen çocuk tedavi altına alındı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde fare zehri yiyen çocuk tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Danişment köyünde 2 yaşındaki D.K'nin annesi, çocuğunun fare zehri yediğinden şüphelenerek Uzunköprü Devlet Hastanesine başvurdu.

        D.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

        Yapılan tedavinin ardından 3 gün süre ile müşahede altında tutulması gerektiği belirtilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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