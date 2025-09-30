Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.K. ve H.F'nin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Adreslerde yapılan aramada 48 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan H.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Edirne'de öğrenciler günlük yaşam becerilerini atölye çalışmalarıyla gelişt...
        Edirne'de öğrenciler günlük yaşam becerilerini atölye çalışmalarıyla gelişt...
        Enez'den yurdun her yerine kargoyla aronya gönderiliyor
        Enez'den yurdun her yerine kargoyla aronya gönderiliyor
        20 yıl önce öğrendiği 'kırkyama' sanatını yaşatıp, gençlere aktarmak istiyo...
        20 yıl önce öğrendiği 'kırkyama' sanatını yaşatıp, gençlere aktarmak istiyo...
        Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor
        Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor
        Enez'de trap atış yarışması düzenlendi
        Enez'de trap atış yarışması düzenlendi
        Edirneli süpürge ustaları, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulamıyor
        Edirneli süpürge ustaları, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulamıyor