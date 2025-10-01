Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü M.G'nin Kurtbey köyüne geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler köyde yaptığı çalışmada "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.