        Edirne Haberleri

        Edirne'de düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:02 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:02
        Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        Edirne'de düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

        Selimiye Camisi Meydanı Kıyık Caddesi tarafındaki park alanında kurulan fuarda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'ndaki hükümlü ve tutukluların tarım, hayvancılık, tekstil, mobilya, ağaç işleri, seramik, fırıncılık ve unlu mamuller gibi alanlarda aldığı mesleki eğitimler sonunda yaptığı ürünler sergileniyor.

        Fuarda ziyaretçiler ayrıca tekstilden gıdaya, mobilyadan el sanatlarına kadar pek çok ürünle buluşuyor.

        - "Lezzetli ve el emeği ürünler sunuluyor"

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, fuarda vatandaşlara güvenilir ürünler sunulduğunu söyledi.

        Fuarın ilgi gördüğünü belirten Bacıoğlu, "Çeşitli bölgelerimizden ve illerimizden gelen lezzetli ve el emeği ürünler sunuluyor. Ben de bu ürünlerden satın aldım. Ürün çeşitliliği açısından kente değer katan fuar uluslararası tanınırlığı da artırıyor. Çeşitli illerden gelen ve uluslararası misafirlerimizin de deneyimleyeceği güzel bir sergi oldu, bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı da fuarda yiyecekten giyim kuşama ve el sanatları ürünlerine kadar birçok şeyin sunulduğunu anlattı.

        Bu tür fuar ve festivallerin kente de değer kattığını dile getiren Abacı, herkesin fuarı görmesi gerektiğini kaydetti.

        Fuarı ziyaret eden Veli Keskin ise sunulan ürünlerin hepsinin kaliteli ve fiyatlarının uygun olduğunu aktardı.

        Zeytinyağı ve zeytin aldığını belirten Keskin, "Marketlerden aldığımız ürünlerin hepsinde katkı maddesi var. Burada sunulan ürünler doğal katkısız." dedi.

        Fuarı ziyaret eden Hakan Bakır da fuarın Edirne'yi hareketlendirdiğini belirterek, bu tür fuarların daha sık düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

        Fuar, 7 Ekim'e kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

