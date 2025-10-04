İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Muhammet Altunsoy Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Sevgili ve Kerman, ziyarette, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kurs yetkilileri ve öğrenciler ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, Sevgili ve Kerman'a teşekkür etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar da yer aldı

- Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası İpsala temsilcisi Volkan Güneybaşı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Güneybaşı, ziyarette, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'ın haftasını kutlayarak görevinde başarı diledi.

Bayraktar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- İpsala'ya yeni cenaze nakil aracı

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçeye yeni cenaze nakil aracı kazandırdıklarını belirtti.

Kerman, yaptığı açıklamada, vatandaşların en zor anlarında yanlarında olduklarını belirtti.