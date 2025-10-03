Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bakan Tunç, Edirne'deki protestoda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterdi:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küresel Sumud Filosu'nun 50'den fazla ülkenin vatandaşlarından müteşekkil olduğunu belirterek, "Denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştılar. Yaklaştıklarında maalesef yine barbar İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldılar. Bütün uluslararası hukuk, deniz hukuku, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri hepsi yok sayılıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:35
        Bakan Tunç, Edirne'deki protestoda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterdi:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küresel Sumud Filosu'nun 50'den fazla ülkenin vatandaşlarından müteşekkil olduğunu belirterek, "Denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştılar. Yaklaştıklarında maalesef yine barbar İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldılar. Bütün uluslararası hukuk, deniz hukuku, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri hepsi yok sayılıyor." dedi.

        Edirne Eski Cami'de cuma namazı çıkışı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına yönelik protesto düzenlendi.

        Protestoya katılan Tunç, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in sadece 7 Ekim 2023'ten bu yana değil, 100 yıldan beri Filistinlilere zulmettiğine dikkati çekti.

        Filistinlileri topraklarından etmek ve ülkelerini işgal etmek için asırlık politika izleyen İsrail'in uluslararası hukuku sürekli ihlal ettiğini vurgulayan Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına da uymadığını söyledi.

        Tunç, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının katliam ve soykırıma dönüştüğünü kaydetti.

        Saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin şehit edildiğini ifade eden Tunç, "Milyonlarca insan yerinden, yurdundan edildi. 100 bine yakın yaralı. Şehirler yerle bir edildi. İnsanlığın gözü önünde, dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendi." diye konuştu.

        Tunç, yapılan ihlaller nedeniyle İsrailli terörist ve katliamcıların Uluslararası Adalet Divanı'nda yargı huzurunda yargılanmaya başladığını belirtti.

        İsrail'in artık bir devlet değil, terör uygulayan bir yapı haline geldiğini dile getiren Tunç, "Uluslararası Adalet Divanının aldığı tedbir kararları, insani yardım önergeleri maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine dahi getirilemeden uygulamasız, etkisiz hale getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları, tutuklama kararları maalesef hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk yok sayıldı." ifadelerini kullandı.

        Bakan Tunç, uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu bütün dünyanın gördüğünü söyledi.

        - "Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar bu mücadeleye devam"

        Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

        "İsrail'in bu zulmüne karşı Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda, 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Eninde sonunda bu katliamcılar, mazlumları katleden bu teröristler, çocuk katilleri bir gün mutlaka bu mahkemelere çıkacak ve insanlık önünde hesap verecekler. Biz bunun için dua ediyoruz ve bunun için her türlü girişimi Türkiye olarak yapmanın gayreti içerisindeyiz."

        - "Denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştılar"

        Yılmaz Tunç, Sumud Filosu'nun denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

        Filistin özgür oluncaya kadar mücadelenin süreceğini bildiren Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sumud Filosu, 50'den fazla ülkenin vatandaşlarından müteşekkil. Denizleri yararak Gazze'ye ulaşmaya çalıştılar. Yaklaştıklarında maalesef yine barbar İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldılar. Bütün uluslararası hukuk, deniz hukuku, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri hepsi yok sayılıyor. Dünyanın gözü önünde bu gerçekleşiyor. Biz de mücadelemizi hem uluslararası hukuk nezdinde sürdüreceğiz hem de milletçe hep beraber Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin özgür oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz."

        Filistin'e Destek Platformu adına Önder Edirne Şube Başkanı Mehmet Kuzu da konuşma yaptı.

        Basın açıklamasına Edirne Valisi Yunus Sezer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

