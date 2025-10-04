Uzunköprü'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki denetimde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 6 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Denetimde S.M. ve F.Ö. gözaltına alındı.
