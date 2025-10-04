Edirne'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hayrabolu yolu Ördekli Göl mevkisinde yaptığı trafik kontrolünde araçları ve sürücüleri sorguladı.
Denetimde, "karşılıksız çek düzenleme ve güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan A.T. yakalandı.
İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
