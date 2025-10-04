Edirne Belediye Başkanı Gencan, kentin yüzde 85'ine su verilebildiğini açıkladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, arızalar nedeniyle kentin yüzde 85'ine su verilebildiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gencan, Türk Medeni Kanunu'nun 99. yıl dönümü dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Etkinliğin ardından basın mensuplarının kentteki su kesintilerine ilişkin sorusuna Gencan, kentin yüzde 85'ine su verebildiklerini söyledi.

Edirne'nin yüksek bölgelerinde yaşanan su sorununun sürdüğünü belirten Gencan, Şükrüpaşa, Kurtuluş, Cumhuriyet mahallelerinin üst noktaları ve Barutluk Mahallesi'nde sıkıntı yaşandığı ifade etti.

Gencan, deposunda su ihtiyacı olan tüm vatandaşların 153'ü arayarak Edirne Belediyesi'ne ulaşabileceğini ve bu yolla tankerlerle su temini yapabileceklerini de belirtti.

Süloğlu hattındaki sorunun tamamlanmak üzere olduğunu ve süreci takip ettiklerini anlatan Gencan, DSİ ile yapılan görüşmeler neticesinde etüt çalışmasının yapılacağı Kayalıköy Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyeceğini kaydetti.