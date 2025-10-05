Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 51 bin 26 lira ceza

Yük sınırını aştığı belirlenen bir sürücüye 51 bin 26 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye ve Harmanlı köylerinde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

