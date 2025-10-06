Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 06.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:17
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'nin Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde "hırsızlık" suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.K'yi yakaladı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

