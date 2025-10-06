Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde "hırsızlık" suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.K'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
