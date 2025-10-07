Trakya'da sağanak etkili oluyor

Şarköy ve Malkara ilçesinde de yağış aralıklarla sürüyor.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve diğer noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ'da da sağanak etkili oluyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollarda çukurlar açıldı.

