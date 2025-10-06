Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:30 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:36
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda Enez'e bağlı Küçükevren, Sultaniçe ve Gülçavuş köyleri sahil yolunda yürütülen 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

        Yol yapım çalışmalarının Meriç'e bağlı Büyükaltıağaç köyünde devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

