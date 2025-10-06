Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Enez'e bağlı Küçükevren, Sultaniçe ve Gülçavuş köyleri sahil yolunda yürütülen 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yol yapım çalışmalarının Meriç'e bağlı Büyükaltıağaç köyünde devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.