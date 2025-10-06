Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:35 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:46
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne'de sağanak etkili oluyor.

        Edirne'de öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

