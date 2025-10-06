Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de askeri kışlanın yanına yapılan ruhsatsız villanın yıkımına başlandı

        –Edirne'de askeri kışlanın mühimmat deposu yanına yapılan ruhsatsız villanın belediye ekiplerince yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:39 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:39
        
        İş insanı Temel Soyyiğit'e ait Karaağaç Mahallesi'nde, askeri yasak bölgede ve imar planına aykırı şekilde inşa edilen villanın yıkım kararı, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya geçildi.

        Yaklaşık 7 yıl süren hukuki sürecin tamamlanmasıyla belediye ekipleri bölgede yıkım işlemini başlattı.

        Yıkımın yarın da devam edeceği belirtildi.

        2018 yılında yapılan villa için askeri yetkililerin durumu Valilik ve belediyeye bildirmesi üzerine aynı yıl yıkım kararı alındığı, Soyyiğit'in kararı yargıya taşıması nedeniyle süreç uzadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

