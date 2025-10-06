Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 9 ayda sınırdan kaçmaya çalışan 287 terör örgütü üyesi yakalandı

        Edirne'de yılın 9 ayında, yurt dışına kaçmaya çalışan 287 terör örgütü üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:28 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 9 ayda sınırdan kaçmaya çalışan 287 terör örgütü üyesi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de yılın 9 ayında, yurt dışına kaçmaya çalışan 287 terör örgütü üyesi yakalandı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda, asayiş olaylarına ilişkin düzenlediği toplantıda, terör örgütü üyeleri ve suça karışan şüphelilerin yurt dışına kaçmalarını önlemek için sıkı tedbirler alındığını söyledi.

        Güvenlik güçlerinin kent genelinde ve sınır hattında denetimlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Sezer, yılın 9 ayında çok sayıda suçlunun yakalandığını ifade etti.

        Tedbirlerin artarak süreceğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Edirne'miz sınır şehri. Sınır ili olması nedeniyle özellikle suç örgütleri ve çeşitli suçlardan hüküm giyenlerin yurt dışına kaçmaya çalıştığı bir nokta. Suçlular yurt dışına kaçma girişiminde bulunuyorlar. Hem ilimizde hem de başka illerde suç işleyip aranması olup da yakalanan kişi sayısı 1166. Geride bıraktığımız 9 ayda bu yakalama yapıldı. Bu sürede yurt dışına kaçmaya çalışan 287 terör örgütü mensubu yakalanmış durumda."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam edeceğiz...
        Bakan Kacır: Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam edeceğiz...
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de askeri kışlanın yanına yapılan ruhsatsız villanın yıkımına başlan...
        Edirne'de askeri kışlanın yanına yapılan ruhsatsız villanın yıkımına başlan...
        Diyanet Akademisi Başkanı Kaan Edirne'de konferansta konuştu:
        Diyanet Akademisi Başkanı Kaan Edirne'de konferansta konuştu:
        Trakya Üniversitesi'nde "Gazze İçin Umut, İnsanlık İçin Onur Yürüyüşü" düze...
        Trakya Üniversitesi'nde "Gazze İçin Umut, İnsanlık İçin Onur Yürüyüşü" düze...
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı