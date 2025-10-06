Trakya Üniversitesi'nde "Gazze İçin Umut, İnsanlık İçin Onur Yürüyüşü" düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla "Gazze İçin Umut, İnsanlık İçin Onur Yürüyüşü" düzenlendi.

Balkan Yerleşkesi'ndeki Bolcaana Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, "Gazze İçin Kampüsler Ayağa" pankartı açtı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan atarak Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan TÜ öğrencisi Yusuf Emir Ceyhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce insanın öldüğünü söyledi.

İsrail'in büyük bir vahşet uyguladığını belirten Ceyhan, "Yaşananlar, sadece bir bölgenin değil, tüm insanlığın ortak meselesidir. Bu zulüm karşısında tarafsız kalmak, seyirci kalmak, tarihin affetmeyeceği bir suça ortak olmaktır." dedi.

Ceyhan, öğrenciler olarak yaşananlara sessiz kalmayacaklarını, mazlumun yanında zalimin karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'ye olan desteğin gün geçtikçe arttığını aktaran Ceyhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sözümüz, yazımız ve eylemimizle tarafımızı ve zulüm gören mazlumların bağırışlarını haykıracağız, sözlerimizi bir çığlığa dönüştüreceğiz. Bu mücadelede bizlere umut veren en önemli gelişmelerden biri Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosudur. Sumud gemisi yalnızca insani yardım taşıyan bir araç değil, zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolüdür.

Gemide yer alan aktivistler, gazeteciler, doktorlar ve gönüllüler, dünyanın sessiz kalmadığını cesurca haykırdılar. Filodaki Müslüman ve gayrımüslim aktivistlerin hepsi gerekli bir sebep olmadan tutuklandılar. Sanmayın ki Sumud düştü. Bu gösterilen çaba yeni direnişlerin sancılarıdır. Bilinsin ki bu çabalar yalnızca Filistin halkının değil, insanlığın ortak vicdan mücadelesidir."

Yürüyüşe, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.