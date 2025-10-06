Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programlarıyla öğrenciler Edirne'yi yakından tanıyacak

        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programlarının dördüncüsü düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:52 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:04
        Musabeyli Korusu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Vali Yunus Sezer programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin kamp programıyla Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'yi ve Balkanlar'ı daha yakında tanıma fırsatı elde edeceğini söyledi.

        Kampa katılan öğrencilerin birbirleriyle dostluk bağları kuracağını ve geleceği bu dostluk üzerine inşa edeceklerini belirten Vali Sezer, "Kamp programında Balkanlar'dan gelen öğrencilerimiz de var. İnşallah kaynaşırsınız ve kalıcı dostluklar kurarsınız. Buna çok ihtiyacımız var." dedi.

        Sezer, Osmanlı'nın hüküm sürdüğü yıllarda barış dönemi yaşandığını her toplumun huzur içinde yaşadığını anımsattı.

        Osmanlı döneminde insan odaklı bir yönetim anlayışı sergilendiğini belirten Sezer, "Bu dönem 1800'lerin başından itibaren savaşlar, iç çekişmeler ve siyasi baskılarla kötüye doğru ilerledi. Komşu komşuyla kavga eder hale geldi." diye konuştu.

        - "Tek çare güçlü olmak"

        Sezer, dünyanın son 200 yılda çok değiştiğini ve acımasız hale geldiğini dile getirdi.

        Geleceği inşa ederken geçmişin iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Kaybettiklerimizi kazanmak için çok daha büyük fedakarlıklar veriyoruz. Filistin'de, Lübnan'da, Bosna'da içimiz yanıyor bir şey yapamıyoruz. Bunların hepsi bizim kardeşlerimiz. Beraber yaşadığımız aynı medeniyet anlayışını paylaştığımız insanlarımız. Yeniden beraber olmamız lazım. Bunun için tek çare güçlü olmak.

        Yeniden teknoloji üretmek. Teknoloji üretecek eğitim anlayışını ortaya koymak. İnsanımızı ve öğrencilerimizi iyi yetiştirmek. Fatih, İstanbul'u belki maneviyatıyla kazanmıştır ama onun ötesinde İstanbul'un fethini teknoloji kazanmıştır. Bugün İHA'lar, SİHA'lar olmasa, bu kadar teknoloji olmasa terör diz çöktüremezdik. İHA'lar, SİHA'lar ve teknolojimiz olmasa Suriye ve Libya'da olamazdık."

        Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu ve mazlum milletlere yardım etmek için çabaladığını sözlerine ekledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ise öğrencilerin kamp programının öğrencilere pek çok katkısı olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Törene Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Tan, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Meteoroloji Müdürü Adem Altıntaş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        - Kamp programı

        Program kapsamında Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Çankırı, Karabük, Konya, Afyon, Isparta ve Bulgaristan'ın Rusçuk ile Şumnu kentlerinden gelen 89 öğrenci ve 11 öğretmen, bir hafta boyunca Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nda çeşitli etkinliklere katılacak.

        Öğrenciler Edirne’nin tarihi ve kültürel mirasını tanıyacak, Çanakkale gezisiyle milli mücadelenin izlerini yerinde görme fırsatı bulacak. Ayrıca sportif yarışmalar, geleneksel oyunlar, atölye çalışmaları ve eğitimlerle dolu bir program yaşayacak. Katılımcılar, korulukta kurulan Kırgız çadırlarında konaklayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

