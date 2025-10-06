Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 09:05 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:05
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kent genelinde yapılan denetimlerde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kırklareli'nde de jandarma ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 yabancı uyruklu yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

