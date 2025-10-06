Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Giriş: 06.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:49
        Edirne'de hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor
        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Hastanenin zemin katında taş kırma ünitesindeki bir cihazın kısa devre yapması nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Dumandan etkilenmemeleri için polikliniklerde çalışanlar ile bekleyen hastalar tahliye edildi.

        Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.

        Vali Yunus Sezer, hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

