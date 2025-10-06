Habertürk
        Edirne Haberleri

        GÜNCELLEME - Edirne'de hastanede çıkan yangın söndürüldü

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 06.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:42
        GÜNCELLEME - Edirne'de hastanede çıkan yangın söndürüldü
        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Hastanenin zemin katında taş kırma ünitesindeki bir cihazın kısa devre yapması nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Dumandan etkilenmemeleri için polikliniklerde çalışanlar ile bekleyen hastalar tahliye edildi.

        Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede önlem aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

        Vali Yunus Sezer, hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da geçmiş olsun dileklerini iletti.

        - "Bir kaç saate hastane rutinine dönecek"

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir odayı etkilediğini söyledi.

        Hastanenin yangın söndürme cihazlarının anında devreye girdiğini ve itfaiyenin de müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Çok şükür hastanemizde diğer bölümleri etkileyen bir yangın söz konusu değil. Hastalarımızdan ya da sağlık personelimizden herhangi bir şekilde olumsuz etkilenen kimse yok. Şu an itfaiyemiz hem de AFAD ekiplerimiz burada kontrollerini devam ettiriyorlar. Hastane birkaç saat içerisinde normal rutinine dönecektir. Taş kırma makinesinin kısa devre yaptığını düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

