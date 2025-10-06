Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'de tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:25
        Kapıkule'de tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk etti.

        Taramada, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinin güvenlik halatının kesik olduğu ve vidayla tutturulduğu belirlendi.

        Narkotik dedektör köpeği "Uzay"ın da katıldığı aramada, aracın dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

        Tırın sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

