Edirne'de sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura giren minibüste hasar oluştu

Aracında hasar meydana geldiğini ifade eden Ceyhan "Ön taraf çok hasar gördü. Traktörlerle çekmeye çalıştık ama aracı çıkartamadık. Ekiplere haber verdik, destek için kepçe gelecek." dedi.

Hasar gören minibüsteki yolcular, bölgeye çağrılan başka bir araçla yolculuklarına devam etti.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde kısmi yol çökmeleri yaşandı.

