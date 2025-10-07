Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura giren minibüste hasar oluştu

        Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi, çukura giren yolcu minibüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:55
        
        

        Kentte dün başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde kısmi yol çökmeleri yaşandı.

        Şehir içi yolcu ulaşımı sağlayan bir minibüs, Kuvayı Milliye Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu oluşan çukura girdi. Araçta hasar meydana geldi.

        Hasar gören minibüsteki yolcular, bölgeye çağrılan başka bir araçla yolculuklarına devam etti.

        Sürücü Bedri Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yolcu indirirken çukura düştüğünü söyledi.

        Aracında hasar meydana geldiğini ifade eden Ceyhan "Ön taraf çok hasar gördü. Traktörlerle çekmeye çalıştık ama aracı çıkartamadık. Ekiplere haber verdik, destek için kepçe gelecek." dedi.

