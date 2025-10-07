Edirne'de otomobilin yaya geçidinde çarptığı kişi yaralandı
R.Ç. idaresindeki 34 BAG 11 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü R.Ç. ifadesi için polis merkezine gitti.
