Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da okullarda Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:53 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da okullarda Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Edirne'de sağanak nedeniyle etkinlikler sınıflarda yapıldı.

        Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda öğretmenler, öğrencilere İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında bilgi verdi, bölgedeki yıkımı anlatan fotoğraf ve videolar gösterdi.

        Etkinlikte ayrıca Türkiye ve dünyada Küresel Sumud Filosu'na destek eylemlerinden görsellere de yer verildi.

        Daha sonra öğrenciler çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla duygularını anlattı.

        8-B sınıfı öğrencilerinden Alper Hüsamettin Erinmez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını dilediğini belirterek yazdığı şiiri okudu.

        Öğrenciler yaptıkları çalışmaları temsili sandığa atarak etkinliği sonlandırdı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı mektup yazdı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programda, derslikleri ziyaret ederek öğrencilere İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında bilgi verdi.

        Ardından öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı mektup yazdı. Toplanan mektupların okul idaresi tarafından oluşturulacak "Filistin ve Gazze" köşesinde sergileneceği belirtildi.

        Özefsun, AA muhabirine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla bugün kentteki tüm okullarda "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" düzenlediklerini söyledi.

        Öğrencilere daha güzel bir dünya bırakmak için gayret gösterdiklerini anlatan Özefsun, İsrail'in Gazze'de kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan zulme devam ettiğini belirtti.

        Okul Müdürü Murat Baltalı da Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Gazze işgaline dur de" adlı program düzenlendi.

        Öğrenciler, programa katılmak için okula gelenleri ellerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça "Savaşa hayır", "Nehirden denize özgür Filistin" dövizleriyle karşıladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Cüneyt Özvardarlı, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

        Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle farkındalık oluşturduklarını aktaran Özvardarlı, Gazze'de yaşananların sona ermesini temenni etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ise İsrail'in uyguladığı zulmün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası topluma anlatıldığını dile getirdi.

        Filistin'in haklılığının tüm dünyada kabul gördüğünü aktaran Yeniyol, "Uluslararası kamuoyunda hassasiyetle takip edilen Filistin meselesi eğitim camiamızın gündemi olmuştur. Bu vicdanımızın güçlü sesinin bir ifadesidir. Bizler eğitim camiası olarak bu sürece seyirci kalmayacağız." diye konuştu.

        Etkinlikte, Filistinli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Matematik Bölümü öğrencisi Sara Alhalabi de Gazze'de yaşananları anlattı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, şarkılar söyledi.

        Okul içerisinde ayrıca Gazze'de yaşanan dramı anlatan fotoğraf sergisi oluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de otomobilin yaya geçidinde çarptığı kişi yaralandı
        Edirne'de otomobilin yaya geçidinde çarptığı kişi yaralandı
        Edirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de kuvvetli yağış sırasında ağaç yola devrildi
        Edirne'de kuvvetli yağış sırasında ağaç yola devrildi
        Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı binada eğitim alan aday din görevlileri,...
        Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı binada eğitim alan aday din görevlileri,...
        Edirne'de sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura giren minibüste hasar...
        Edirne'de sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura giren minibüste hasar...