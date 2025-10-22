Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kurallara aykırı hareket eden firmalara ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde, firmaların mali belge yükümlülükleri ile satış sonrası fiş verme gibi kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

