Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki denetimlerini sürdürüyor.
Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir alışveriş merkezinde yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlarda incelemelerde bulundu.
Denetimlerde, firmaların mali belge yükümlülükleri ile satış sonrası fiş verme gibi kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.
Kurallara aykırı hareket eden firmalara ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı.
İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.