Edirne'de tabanca ve fişekler ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde tabanca ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde tabanca ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak'ta denetim yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.P'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 81, fişek, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 49 fişek ele geçirildi.
M.P, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.